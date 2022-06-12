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Елизавета II стала второй в списке самых долгоправящих монархом в истории

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Королева Великобритании Елизавета II заняла второе место по продолжительности царствования монархом в истории. Об этом пишет ТАСС.

Shutterstock

Так, Елизавета II обогнала короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX). Он занимал престол с 1927 по 2016 год — 70 лет и 126 дней. Лидирует в этом списке французский король Людовик XIV (1638-1715), который правил 72 года и 110 дней. Таким образом, от абсолютного рекорда 96-летнюю королеву отделяют чуть менее двух лет.

Добавим, что 2022 год проходит в Великобритании под знаком платинового юбилея: 70-летия правления Елизаветы II. Она вступила на британский престол в 1952 в возрасте 26 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. Эту дату широко отмечала в Соединенном Королевстве со 2 по 5 июня. 

Напомним, у королевы Елизаветы II появилась собственная кукла Барби. Игрушку в образе монарха выпустили в честь Платинового юбилея королевы (70 лет на троне).

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