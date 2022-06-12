Елизавета II стала второй в списке самых долгоправящих монархом в истории

Так, Елизавета II обогнала короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX). Он занимал престол с 1927 по 2016 год — 70 лет и 126 дней. Лидирует в этом списке французский король Людовик XIV (1638-1715), который правил 72 года и 110 дней. Таким образом, от абсолютного рекорда 96-летнюю королеву отделяют чуть менее двух лет.