МВД: 20 человек погибли и более 700 пострадали в ДТП с электросамокатами в 2021 году

За минувший год в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, в России погибли 20 человек. Травмы получили 704 человека. Такую статистику приводит МВД.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника Научного центра проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Дмитрия Митрошина, статистика смертности и травм в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) включает в себя только происшествия в пределах улично-дорожной сети. 98% всех аварий с участием СИМ и 85% погибших — в населенных пунктах.
Самыми опасными местами являются перекрестки и пешеходные переходы. Также травмы получают на выездах с прилегающих территорий — число таких инцидентов варьируется до 16 до 25% от общего числа.
На арендованные СИМ приходится одна десятая часть всех ДТП, приведенных в статистике МВД. Каждая двадцатая авария происходит с участием электросамокатов — когда его пользователь находился в состоянии опьянения. Две третих погибших приходятся на СИМ с мощностью электродвигателя от 250 ватт до 4 киловатт.
Повлиять на статистику смертности и травм предполагается путем прописывания правил дорожного движения для СИМ, в том числе электросамокатов. Митрошин напомнил, что проект постановления по внесению изменений в ПДД уже готов и согласован — остаются только «формальности», и этот вопрос прорабатывается.
Напомним, в сентябре 2021 года Министерство транспорта России представило финальную версию пакета поправок в ПДД, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности. Ограничение скорости, массы и движение только по правой стороне — рассказываем, как могут измениться правила для владельцев электросамокатов.
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