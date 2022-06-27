МВД: 20 человек погибли и более 700 пострадали в ДТП с электросамокатами в 2021 году

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника Научного центра проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Дмитрия Митрошина, статистика смертности и травм в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) включает в себя только происшествия в пределах улично-дорожной сети. 98% всех аварий с участием СИМ и 85% погибших — в населенных пунктах.

Самыми опасными местами являются перекрестки и пешеходные переходы. Также травмы получают на выездах с прилегающих территорий — число таких инцидентов варьируется до 16 до 25% от общего числа.

На арендованные СИМ приходится одна десятая часть всех ДТП, приведенных в статистике МВД. Каждая двадцатая авария происходит с участием электросамокатов — когда его пользователь находился в состоянии опьянения. Две третих погибших приходятся на СИМ с мощностью электродвигателя от 250 ватт до 4 киловатт.

Повлиять на статистику смертности и травм предполагается путем прописывания правил дорожного движения для СИМ, в том числе электросамокатов. Митрошин напомнил, что проект постановления по внесению изменений в ПДД уже готов и согласован — остаются только «формальности», и этот вопрос прорабатывается.

Напомним, в сентябре 2021 года Министерство транспорта России представило финальную версию пакета поправок в ПДД, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности. Ограничение скорости, массы и движение только по правой стороне — рассказываем, как могут измениться правила для владельцев электросамокатов.