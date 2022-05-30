В России появились четыре новых города-миллионника. Список

О появлении новых городов с населением более 1 миллиона человек сообщил Росстат, подведя предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020-2021. Пополнили «клуб городов-миллионников»:

Краснодар;

Красноярск;

Пермь;

Воронеж.

По итогам предыдущей переписи населения, которая прошла в 2010 году, список городов-миллионников был следующим:

Волгоград;

Екатеринбург;

Казань;

Москва;

Нижний Новгород;

Новосибирск;

Омск;

Ростов-на-Дону;

Самара;

Петербург;

Уфа;

Челябинск.

Другие предварительные результаты Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2020 и 2021 годах, в России постоянно проживают порядка 147,2 миллиона человек — это на 1,4% больше, чем было зафиксировано в 2010 году. В Росстате отмечают, что после завершения обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.