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В России появились четыре новых города-миллионника. Список

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В России появились четыре новых города-миллионника. Теперь в стране 16 городов с населением более 1 миллиона человек.

Maykova Galina / Shutterstock.com

О появлении новых городов с населением более 1 миллиона человек сообщил Росстат, подведя предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020-2021. Пополнили «клуб городов-миллионников»:

  • Краснодар;
  • Красноярск;
  • Пермь;
  • Воронеж.

По итогам предыдущей переписи населения, которая прошла в 2010 году, список городов-миллионников был следующим:

  • Волгоград;
  • Екатеринбург;
  • Казань;
  • Москва;
  • Нижний Новгород;
  • Новосибирск;
  • Омск;
  • Ростов-на-Дону;
  • Самара;
  • Петербург;
  • Уфа;
  • Челябинск.

Другие предварительные результаты Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2020 и 2021 годах, в России постоянно проживают порядка 147,2 миллиона человек — это на 1,4% больше, чем было зафиксировано в 2010 году. В Росстате отмечают, что после завершения обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.

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