В России появились четыре новых города-миллионника. Список

В России появились четыре новых города-миллионника. Теперь в стране 16 городов с населением более 1 миллиона человек.
О появлении новых городов с населением более 1 миллиона человек сообщил Росстат, подведя предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020-2021. Пополнили «клуб городов-миллионников»:
- Краснодар;
- Красноярск;
- Пермь;
- Воронеж.
По итогам предыдущей переписи населения, которая прошла в 2010 году, список городов-миллионников был следующим:
- Волгоград;
- Екатеринбург;
- Казань;
- Москва;
- Нижний Новгород;
- Новосибирск;
- Омск;
- Ростов-на-Дону;
- Самара;
- Петербург;
- Уфа;
- Челябинск.
Другие предварительные результаты Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2020 и 2021 годах, в России постоянно проживают порядка 147,2 миллиона человек — это на 1,4% больше, чем было зафиксировано в 2010 году. В Росстате отмечают, что после завершения обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.
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