Гидрометцентр: аномальная жара накроет все регионы России. В Петербурге +30 ждут уже на выходных

С 25 по 27 июня аномальная жара до +32-33 градусов ожидается в Москве. Тепло постепенно будет захватывать Новгородскую, Ленинградскую и Псковскую области. Там температура поднимется до 30-33 градусов тепла. Атмосферное давление будет высоким.

В Петербурге также столбики термометров стремительно ползут вверх: до +28-29 градусов будет 24 и 25 июня, дальше +29 и выше. До +29 градусов в воскресенье поднимется температура воздуха в Петрозаводске и Вологде. В Калининграде до +30 градусов, в Алтайском крае — до 38 градусов, в Красноярском каре — до 35 градусов, в Туве — до 33–35, в Бурятии — до 33 градусов, в Якутии — до 34, а в Иркутской области — до 32–34.

Температура на Северо-Западе страны превышает показатели на Кавказе, в Причерноморье и в Черноземье: по прогнозу синоптиков, там относительно прохладно — ниже +25 градусов.

Напомним, наступившая пятница может стать самым теплым днем в Петербурге с начала года. Температура воздуха идет на рекорд, постепенно, но уверенно поднимаясь до отметки в +30 градусов. Рассказываем о погоде на сегодня и грядущий уикенд — в прогнозах синоптиков.