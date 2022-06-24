По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 июня, погоду в Петербурге продолжит формировать антициклон. Его усилиями в регионе ожидается небольшая облачность и обойдется без дождей.

Температура воздуха сегодня в городе составит +25…+27 градусов, по области +23…+28. Ветер ожидается западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

«В такой ситуации сегодняшний день в Санкт-Петербурге может стать самым теплым с начала года, пока в лидерах 11 июня, тогда температура достигла +24,9 градуса. В субботу солнечно и около +28 градусов», — резюмировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 25 июня, обойдется без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем западных и слабый. Температура воздуха в ночное время суток составит +15…+17 градусов, в окрестностях местами до +12, днем +27…+29, на побережье Финского залива местами до +24.

В воскресенье, 26 июня, также обойдется без осадков. Ветер ожидается западных направлений — от слабого до умеренного. В ночное время суток температура воздуха составит +16…+18 градусов, днем +28…+30, на побережье — до +25.