«Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд»: Матвиенко призвала сенаторов бороться с англицизмами

А у нас тут воркшоп, а у вас?

А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово.

Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу.

А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала.

Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли,

Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили.

Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?