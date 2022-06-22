«Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд»: Матвиенко призвала сенаторов бороться с англицизмами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам разработать меры по борьбе с чрезмерным употреблением иностранных слов, пишет ТАСС. А еще Матвиенко зачитала стихи, включенные в справочник русскоязычных замен англицизмов.
«Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть», — сказала она.
Матвиенко отметила, что необходимо сохранять язык Пушкина и «прекратить эти все нововеяния, которые абсолютно неуместны». Также в ходе дискуссии спикер зачитала стихотворение, включенное в справочник русскоязычных замен иностранным словам.
Валентина Матвиенко
А у нас тут воркшоп, а у вас?
А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово.
Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу.
А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала.
Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли,
Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили.
Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?
Напомним, в России могут запретить размещение рекламных вывесок на иностранных языках. Соответствующий законопроект, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, уже подготовлен.
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