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«Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд»: Матвиенко призвала сенаторов бороться с англицизмами

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам разработать меры по борьбе с чрезмерным употреблением иностранных слов, пишет ТАСС. А еще Матвиенко зачитала стихи, включенные в справочник русскоязычных замен англицизмов.

Free Wind 2014 / Shutterstock.com

«Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть», — сказала она.

Матвиенко отметила, что необходимо сохранять язык Пушкина и «прекратить эти все нововеяния, которые абсолютно неуместны». Также в ходе дискуссии спикер зачитала стихотворение, включенное в справочник русскоязычных замен иностранным словам.

Валентина Матвиенко

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Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?

Напомним, в России могут запретить размещение рекламных вывесок на иностранных языках. Соответствующий законопроект, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, уже подготовлен.

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