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В России могут запретить размещение рекламных вывесок на иностранных языках

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В России могут запретить размещение рекламных вывесок на иностранных языках. Соответствующий законопроект, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, уже подготовлен.

Shutterstock.com

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен. А как вы считаете, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ?» — написал в своем Telegram-канале Володин, прикрепив опрос с тремя вариантами ответа: «да», «нет», «все равно».

По состоянию на 10:00 за запрет размещение рекламных вывесок на иностранных языках проголосовали 72% подписчиков Володина, против — 15%, вариант «все равно» выбрали 13%. Всего в голосовании приняли участие более 36 тысяч человек.

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