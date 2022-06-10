В России могут запретить размещение рекламных вывесок на иностранных языках

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен. А как вы считаете, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ?» — написал в своем Telegram-канале Володин, прикрепив опрос с тремя вариантами ответа: «да», «нет», «все равно».

По состоянию на 10:00 за запрет размещение рекламных вывесок на иностранных языках проголосовали 72% подписчиков Володина, против — 15%, вариант «все равно» выбрали 13%. Всего в голосовании приняли участие более 36 тысяч человек.