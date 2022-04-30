Магазины IKEA в России не откроются до конца лета

Компания IKEA решила продлить приостановку работу своих магазинов в России до 31 августа. Как пишет «Деловой Петербург», на данный момент ретейлер не может осуществлять бесперебойные поставки продукции.
По данным издания, об этом сотрудникам компании рассказали в паблике профсоюза работников IKEA. «Текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа», — говорится в сообщении.
Тем не менее компания обещает сохранить сотрудникам все рабочие места на постоянных договорах, а зарплату продолжать выплачивать по трудовым договорам. Также все еще действуют медицинское страхование и прочие корпоративные программы.
«И самое главное — IKEA не собирается покидать нашу страну!» — отметили авторы сообщения. В самой компании пока не делали официальных заявлений о продлении режима закрытых магазинов.
Напомним, ранее стало известно о том, что компании IKEA и Inditex (Massimo Dutti, Zara, Zara Home, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Uterque) ищут возможность снова открыть магазины в России. Для этого им необходимо настроить логистику поставок, чтобы обеспечить покупателям полный ассортимент товаров.
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