Магазины IKEA в России не откроются до конца лета

По данным издания, об этом сотрудникам компании рассказали в паблике профсоюза работников IKEA. «Текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа», — говорится в сообщении.

Тем не менее компания обещает сохранить сотрудникам все рабочие места на постоянных договорах, а зарплату продолжать выплачивать по трудовым договорам. Также все еще действуют медицинское страхование и прочие корпоративные программы.

«И самое главное — IKEA не собирается покидать нашу страну!» — отметили авторы сообщения. В самой компании пока не делали официальных заявлений о продлении режима закрытых магазинов.