Война клонов: специалисты смогли воссоздать копию поваленного ураганом Тургеневского дуба

«Работа шла очень сложно, так как это худшие условия для клонирования: дерево старое, в состоянии покоя (к зиме) сгнило, но удалось взять биологический объект — экспланты, часть биологической ткани. Обычно ученые работают с молодыми объектами, с молодыми тканями, а здесь одни проблемы, потому что дерево старое и сгнившее. Условно, из пяти этапов доведения — от взятия экспланта до открытого грунта — мы находимся на втором», — сказал Корчагин.

По его словам, клонировать такое старое дерево специалистам еще не приходилось, но спасти Тургеневский дуб они считают делом чести: «кто кроме нас». Клонированные образцы пересадят в теплице, из которых получатся идентичные Тургеневскому дубу саженцы.

В ноябре прошлого года дерево, посаженное писателем Иваном Тургеневым, вырвал с корнем сильный ураган в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново. После этого сообщалось, что дуб все равно будет представлять Россию на конкурсе «Европейское дерево года», однако позже это решение изменили и исключили тургеневский дуб из числа участников из-за ситуации между Россией и Украиной.