Тургеневский дуб исключили из конкурса «Европейское дерево года»

«Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы? Но и здесь, очевидно, в последний день голосования, когда наш дуб входил в число лидеров конкурса, по итогам закрытого голосования произошли не нужные европейским организаторам результаты, а сейчас, видимо, российский символ культуры победить не должен…» — посетовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Клычков отметил, что «никогда не понимал и не поймет» шагов против «тех, кто не сможет ответить». «Хотите вы давить — давите, вводить санкции — вводите, включайте в санкции кого хотите, хоть меня, хоть любого чиновника в Орловской области, но дуб это выше моего понимания…» — отметил он.

Как пишет «Коммерсантъ», в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» выразили сожаление в связи с решением организаторов конкурса и огромную признательность за поддержку Тургеневского дуба.

Возраст Тургеневского дуба — около 200 лет. Его посадил возле усадьбы матери писатель Иван Тургенев. 30 ноября 2021 года дерево упало из-за урагана. Несмотря на полученные повреждения, было решено, что в этом году дуб представит Россию на конкурсе «Европейское дерево года». Сейчас в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» ведется работа по сохранению памяти растения. Объявлен конкурс по созданию памятного знака, а сотрудники НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий в Воронеже проводят эксперимент по воспроизводству дерева.