Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова выкупили на аукционе за 103,5 млн долларов

Аукцион проходил в Таймс-центре на Манхэттене в Нью-Йорке. Он был приурочен ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня. Имя нового владельца медали не раскрывается.

Все вырученные средства направят на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Награда была присуждена «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».