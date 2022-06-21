18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова выкупили на аукционе за 103,5 млн долларов

Поделиться:

Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов. Торги проводил американский аукционный дом Heritage Auctions.

superjoseph / Shutterstock.com

Аукцион проходил в Таймс-центре на Манхэттене в Нью-Йорке. Он был приурочен ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня. Имя нового владельца медали не раскрывается.

Все вырученные средства направят на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Награда была присуждена «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: