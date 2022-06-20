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Суд признал законным запрет владельца Facebook* и Instagram* в России

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Мосгорсуд признал законным запрет в России компании Meta*, а также ее сервисов Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Об этом пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу представителей компании Meta оставить без удовлетворения», — огласил постановление судья, после чего решение вступило в законную силу.

Также без рассмотрения остались две жалобы пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компании. Юристы корпорации назвали судебное разбирательство незаконным: у компании нет представительства в стране, и она не находится в юрисдикции российских гражданских судов.

Напомним, 21 марта, Тверской районный суд Москвы удовлетворит иск Генпрокуратуры и признал компанию Meta экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена. Решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp. Также россияне не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram.

*Meta Platforms Inc запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.

*Facebook и Instagram - ресурсы Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.

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