У пользователей из России возникли проблемы с подключением к Proton VPN. Роскомнадзор прокомментировал блокировку сервиса

В компании отметили, что изучают неполадки, однако перебои не связаны с действиями со стороны сервиса.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.

В реестрах Роскомнадзора, по данным на утро 2 июня, сайтов protonvpn.com и proton.me нет. По информации Globalcheck, сайт proton.me недоступен на сетях Tele2 и «Ростелекома», protonvpn.com доступен.

В самом российском ведомстве ответили, что средства обхода блокировок признаны угрозой: «Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство».

Ранее сообщалось, что проблемы возникли у сервисов Lantern и NordVPN. По данным Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступен на сетях «Ростелекома», МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна», Yota. В реестрах Роскомнадзора сайта нет.