Королеве Великобритании Елизавете II посвятят куклу Барби

Американская компания по производству игрушек Mattel представила куклу Барби в образе королевы Великобритании Елизаветы II. Фигурку выпустят в продажу 21 апреля в день рождения монарха.

Игрушка будет входить в коллекцию Barbie Tribute Series. Нарядят куклу в платье цвета слоновой кости. По словам представителей компании, они вдохновились этим нарядом, смотря на образы Елизаветы в королевских портретах. Продавать куклу в образе королевы Великобритании будут за 75 долларов.