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Королеве Великобритании Елизавете II посвятят куклу Барби

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У королевы Елизаветы II появится собственная кукла Барби. Игрушку в образе монарха выпустят в честь Платинового юбилея королевы (70 лет на троне), пишет Independent.

Mattel

Американская компания по производству игрушек Mattel представила куклу Барби в образе королевы Великобритании Елизаветы II. Фигурку выпустят в продажу 21 апреля в день рождения монарха.

Игрушка будет входить в коллекцию Barbie Tribute Series. Нарядят куклу в платье цвета слоновой кости. По словам представителей компании, они вдохновились этим нарядом, смотря на образы Елизаветы в королевских портретах. Продавать куклу в образе королевы Великобритании будут за 75 долларов.

Mattel

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