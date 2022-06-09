До Петра I на Руси не курили и не брили бороды? Cамого царя подменили в Европе? 7 популярных мифов об основателе Петербурга

Петербург празднует 350 лет со дня рождения основателя города. За свою жизнь Петр I полностью изменил страну: создал новую столицу, прорубил «окно в Европу», заложил флот и учредил академию наук. Но не все, что говорят о первом русском императоре, правда. Вокруг его личности сформировалось множество легенд и мифов. К юбилею Петра «Собака.ru» попросила историка, профессора Европейского университета и Высшей школы экономики, а также лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2013 Евгения Анисимова рассказать о том, каким историям о Петре верить не стоит, во всяком случае не полностью.
Миф 1: Петра подменили немцем
Пожалуй, самым главным мифом, связанным с Петром I, является история о том, что его якобы подменили во время Великого посольства 1697—1698 годов. В сети можно найти множество любительских статей, в которых говорится, что царь уехал в ознакомительную поездку в Европу, однако в дороге его место занял немец. Именно он, считают сторонники теорий заговора, приехав в Россию, и провел все знаменитые реформы.
«Откуда это все пошло? — объясняет историк Евгений Анисимов. — Миф о подмене царя был распространен в среде старообрядцев в начале XVIII века. Он принимал разные формы. Все эти рассказы имели одну цель — представить, что Петр был чужаком, а все его реформы противны нашей природе. Но тогда все эти легенды не прижились, больно русским человеком был сам Петр. Однако в начале XXI века эти слухи обрели новую жизнь в интернете. Но все они перечеркиваются одним аргументом — если сравнить почерк Петра до поездки в Европу и после, то он будет абсолютно идентичен».
Миф: 2 Петр бывал в Ирландии
Еще один миф, связанный с Великим посольством, гласит, что Петр I посетил во время путешествия по Европе Ирландию. В стране даже есть паб, владельцы которого утверждают, что русский царь там выпивал. Однако и это не подтверждается историческими фактами.
«Вообще места, где якобы бывал Петр, есть очень много где, даже там, где царь никогда не был. В том числе и в Ирландии, — рассказывает Евгений Анисимов. — Встречаются они, кстати, и в России. К примеру, есть местечко Нерехта в Архангельской области. Многие люди, приезжая оттуда, рассказывают, что они потомки царя. Говорят, что он вроде бы останавливался там на несколько дней, переспал там с несколькими женщинами и теперь там множество его потомков».
Миф 3: До Петра на Руси никто не стриг бороды
Если истории о подмене царя сложно воспринимать всерьез, то борьба Петра с боярскими бородами — хорошо известный факт, который можно встретить в любом учебнике истории. Действительно, Петр в 1698 году ввел налог на ношение волос на лице и активно следил за тем, чтобы его приближенные приобщались к европейской моде. Однако не следует думать, что до Петра никто на Руси не знал, что такое бритье, а борода была совершенно обязательна.
«Да, некоторые придворные брились еще в XVII веке, к примеру Василий Васильевич Голицын, приближенный царевны Софьи, сестры Петра, — поясняет Евгений Анисимов, — некоторые просто говорили, что борода у них не растет, другие делали это убежденно. Однако большинство знатных людей все же бороды носили, ведь считалось, что таким образом они уподоблялись Господу. Поэтому те, кому Петр сбривал бороды насильно, даже просили их после смерти класть вместе с ними в гроб».
- Рассказывает историк, доцент Университета им. Герцена Анна Сухорукова: «Петропавловский собор считается одним из символов Петербурга, но сам Петр так и не успел его увидеть завершенным, он настаивал в первую очередь на строительстве колокольни. К 1721 году колокольня была возведена, частично отделана, и Петр уже поднимался на нее, но окончательно она считалась законченной к 1724 году, когда колокольня была целиком обита позолоченными медными листами, и был установлен крест с ангелом. Собор строился намного дольше, и в 1724 году были выстроены стены, начали сводить своды. Стены строились вокруг первоначального деревянного собора. После смерти Петра гроб с его телом стоял в центре строящегося собора несколько месяцев. Освящен собор был только в июне 1733 года».
Миф 4: Петр первым привез в Россию табак
Петра нередко изображают с трубкой, иногда даже называют первым русским курильщиком. Однако это представление имеет мало общего с действительностью. На самом деле самые ранние упоминания вредной привычки на Руси встречается еще XVI веке. Ее запрещали при Иване III, так как курение могло привести к пожару. Против употребления табака выступали церковники. И все равно табак проникал в страну через Архангельск и Астрахань. Так что Петр никак не мог познакомить страну с пагубным пристрастием, он лишь его легализовал.
«Действительно, еще до Петра на Руси было распространено жевание табака, нюханье и курение, или как его тогда называли, питие табака, — отмечает Евгений Анисимов. — Однако "удовольствие" это было тайным или полутайным. В Петровскую эпоху же оно развилось как благодаря легализации, так и благодаря культуре голландских глиняных трубок, которые называли пипками. Их сейчас в огромном количестве находят археологи».
Миф 5: Петр привел в Россию картошку
Картофель — один из самых западных корнеплодов, с которым даже Европа познакомилась уже в Раннее Новое время. Естественно, что многие считают, будто именно Петр ввез этот продукт на Русь. Рассказывают, что царь прислал в Россию мешок картошки из Голландии, чтобы затем его выращивали в разных губерниях. Однако достоверных подтверждений этой истории нет.
Первую статью о выращивании «земляных яблоков» в России представили уже в царствование дочери Петра — Елизаветы Петровны. Активная же культивация корнеплода началась уже при Екатерине II.
- Рассказывает историк, доцент Университета им. Герцена Анна Сухорукова: «Как ни стремился Петр построить в Петербурге единое городское пространство, при жизни ему это не удалось. Фактически город к концу жизни Петра представлял собой отдельные слободы, которые были соединены в единое пространство только после крупных градостроительных преобразований 1736-1740 гг.».
Миф 6: Домик Петра I в Петербурге построили русские солдаты
Домик Петра I на Петровской набережной считается первой постройкой Петербурга. Часто говорится, что он был срублен для царя русскими солдатами-плотниками, которые участвовали в строительстве нового рода. Однако архитектура заставляет предположить, что возводился он силами иностранцев.
«Здесь существует две версии: по одной это голландское строительство, по другой — работа шведских пленных. Тут есть много разногласий среди исследователей», — говорит Евгений Анисимов.
Миф 7: Петр основал Петербург на безлюдном болоте
Наверное самым распространенным мифом является история о том, что Петербург возник на безлюдных болотах, где никто — ни русские, ни шведы, ни финны — не хотел жить. Эта легенда много раз опровергалась, однако до сих пор ее можно услышать даже во время экскурсий по городу. На самом деле берега Невы были заселены очень давно, а к моменту приезда Петра, здесь было множество финских, ижорских и русских деревень. На Охте же стояла шведская крепость Ниеншанц. Ученые даже смогли узнать имена некоторых людей, живших на территории Петербурга задолго до его основания.
«Миф произошел из-за того ,что Петр основал крепость на Заячьем острове, который постоянно затапливался, и никто там не строился, — поясняет Евгений Анисимов, — однако в целом устье Невы было оживленным местом. Сюда приходило по 160 кораблей в год, шла торговля лесом. Во время Северной войны Меншиков даже жаловался на живущих в этих местах голландских мужиков, которые охраняли склады с брусом, и с которыми были столкновения. Так что место это было вполне обитаемое, хотя, конечно, не настолько людное, каким его сделал Петр».
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