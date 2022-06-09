До Петра I на Руси не курили и не брили бороды? Cамого царя подменили в Европе? 7 популярных мифов об основателе Петербурга

Миф 1: Петра подменили немцем

Пожалуй, самым главным мифом, связанным с Петром I, является история о том, что его якобы подменили во время Великого посольства 1697—1698 годов. В сети можно найти множество любительских статей, в которых говорится, что царь уехал в ознакомительную поездку в Европу, однако в дороге его место занял немец. Именно он, считают сторонники теорий заговора, приехав в Россию, и провел все знаменитые реформы.

«Откуда это все пошло? — объясняет историк Евгений Анисимов. — Миф о подмене царя был распространен в среде старообрядцев в начале XVIII века. Он принимал разные формы. Все эти рассказы имели одну цель — представить, что Петр был чужаком, а все его реформы противны нашей природе. Но тогда все эти легенды не прижились, больно русским человеком был сам Петр. Однако в начале XXI века эти слухи обрели новую жизнь в интернете. Но все они перечеркиваются одним аргументом — если сравнить почерк Петра до поездки в Европу и после, то он будет абсолютно идентичен».