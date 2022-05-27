Кто жил на берегах Невы во времена Трои и почему Петербург строили из шведских кирпичей?

Петербург отмечает свой 319-й день рождения. Многие считают, что город был возведен Петром I на болотах, где обитали разве что дикие звери. Однако это миф XVIII—XIX веков. На самом деле это совсем не так — людей здесь можно было встретить еще до того, как в Египте началось строительство пирамид. А в Средние века район Невы был настоящим перекрестком разных культур. Подробнее об этом мы расспросили историков Льва Лурье и Анну Сухорукову, а также археолога Антона Мурашкина.
Во времена Древнего Египта и Трои
Шесть тысяч лет назад — в это время в Египте и Шумере зарождались будущие великие цивилизации. В это же время людей уже можно было встретить и на Невских берегах. Они ловили рыбу, охотились на тюленей (только не говорите об этом нерпенку Крошику!) и лесных животных. Больше всего их следов сейчас известно археологам на территории Охтинского мыса. Впрочем, бывали они и в других районах будущего города.
«Буквально этой весной в районе Площади Мужества нашли маленькую стоянку [людей каменного века], крохотный пункт — рассказывает младший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Антон Мурашкин, — где было обнаружено скопление керамики, скорее всего, остатки одного горшка, который датируется четвертым тысячелетием до нашей эры. Думаю, такие находки еще будут делаться в других районах Петербурга».
Как считают ученые, в те времена люди то и дело приходили на эти земли, то оставаясь здесь на некоторое время, то покидая их на несколько сотен лет. Так, на Охте археологи нашли предметы времен Эпохи бронзы. «Эти находки — примерно современники крито-микенской цивилизации и Троянской войны. Конечно, в наших местах это пока никакая не цивилизация, а все те же лесные охотники, скотоводы, возможно, земледельцы, но эхо развития технологий долетало и сюда, в частности, нам известно, что в лесной зоне Восточной Европы в это время уже умели обрабатывать металл», — добавляет Антон Мурашкин.
Времена рыцарей и крестовых походов
В Средние века территория, на которой потом возникнет Петербург, стала настоящим перекрестком культур, правда, не всегда мирным. Эти земли находились во власти Новгорода, здесь жили славяне, финно-угорское племя ижора, временами на долину Невы предъявляли претензии скандинавы (одной из таких стычек стала знаменитая Невская битва 1240-го года). В 1300 году шведы даже основали на Охте крепость Ландскрона, правда, уже в следующем году ее разрушили новгородцы.
К концу XV века практически весь современный центр города уже был заселен. Так, историки говорят о полутора десятках деревень в низовьях Охты, трех десятках дворов в районе современной Петроградки, 24 дворах на Васильевском острове и еще 8 дворах в районе Адмиралтейской части. «В 2000-х годах прямо в районе Фонтанки был найден могильник XIV—XVII веков», — поясняет Антон Мурашкин.
Следы некоторых из этих деревень до сих пор можно найти в петербургских топонимах. Так, Ново-Калинкинский (Ново-Калинкинский) мост или Калинкин переулок напоминают о Калинкиной деревне, которую можно найти на картах XVII века. Впрочем, больше от этих поселений почти ничего не осталось. «Это примерно как соотносится нынешнее Купчино с деревней Купчино, которая там была еще в прошлом веке. В какой-то момент все снесли, и там построили новый район», — поясняет историк Лев Лурье.
Накануне Петербурга
В XVII веке, после Смутного времени, район современного Петербурга достался Швеции. В 1611 году на все той же Охте была заложена крепость Ниеншанц (еще до официального перехода Невских берегов к Шведской короне). А затем появился город Ниен, который к середине века разросся до двух тысяч человек, причем жили в нем не только шведы, но также финны и даже русские.
«На противоположном берегу находилось русское село Спасское, в котором до перехода этих земель к Швеции находился центр Спасского погоста, — рассказывает доцент Университета им. Герцена Анна Сухорукова, — после основания Петербурга там возник Смоляной двор, на месте которого стоит теперь Смольный собор».
В 1703 году Ниеншанц был взят русскими войсками, а ниже по течению Невы был основан новый город — Санкт-Петербург. Кстати, при его создании использовались стройматериалы со шведских производств. «На реке Ижора были шведские кирпичные заводы, которые использовались при строительстве Петербурга, хотя современники сетовали, что их мощностей не хватает и приходится строить новые предприятия», — добавляет Анна Сухорукова.
На территории же старого шведского города возникла Охтинская слобода, где позднее организовали верфь для строительства галерного флота, добавляет Лев Лурье. Так закончилась допетербургская эпоха в истории этих мест.
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