Кто жил на берегах Невы во времена Трои и почему Петербург строили из шведских кирпичей?

Во времена Древнего Египта и Трои

Шесть тысяч лет назад — в это время в Египте и Шумере зарождались будущие великие цивилизации. В это же время людей уже можно было встретить и на Невских берегах. Они ловили рыбу, охотились на тюленей (только не говорите об этом нерпенку Крошику!) и лесных животных. Больше всего их следов сейчас известно археологам на территории Охтинского мыса. Впрочем, бывали они и в других районах будущего города.

«Буквально этой весной в районе Площади Мужества нашли маленькую стоянку [людей каменного века], крохотный пункт — рассказывает младший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Антон Мурашкин, — где было обнаружено скопление керамики, скорее всего, остатки одного горшка, который датируется четвертым тысячелетием до нашей эры. Думаю, такие находки еще будут делаться в других районах Петербурга».

Как считают ученые, в те времена люди то и дело приходили на эти земли, то оставаясь здесь на некоторое время, то покидая их на несколько сотен лет. Так, на Охте археологи нашли предметы времен Эпохи бронзы. «Эти находки — примерно современники крито-микенской цивилизации и Троянской войны. Конечно, в наших местах это пока никакая не цивилизация, а все те же лесные охотники, скотоводы, возможно, земледельцы, но эхо развития технологий долетало и сюда, в частности, нам известно, что в лесной зоне Восточной Европы в это время уже умели обрабатывать металл», — добавляет Антон Мурашкин.