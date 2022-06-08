В качестве места рождения ребенка можно будет указать адрес родителей, а не место, где реально прошли роды

В соответствии с принятым документом, родители получат право указывать в графе «место рождения ребенка» не тот муниципалитет, где реально прошли роды, а адрес, где они проживают (или где живет один из них). Документ опубликован на сайте Нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива связана с тем, что в 2018 году в России стартовала реформа системы родовспоможения. «В ряде городских поселений, городских и муниципальных округов закрыты родильные отделения, поэтому во многих субъектах Российской Федерации рожениц маршрутизируют в крупные перинатальные центры», — отмечают авторы законопроекта.

«В связи с этим значительно возрастает количество детей, родившихся не по месту жительства родителей. По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей», — также говорится в тексте документа.

Напомним, в прошлом году было объявлено, что в России можно будет оформить электронные свидетельства о рождении и смерти. Эта возможность стала доступной россиянам с марта 2022 года.