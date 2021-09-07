Свидетельства о рождении и смерти в России станут электронными. Оцифровкой займется Минздрав

Минздрав включит реестры медицинских документов о рождении и смерти в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и будет выступать в качестве источника данных. В свою очередь медицинские организации, фиксирующие факты рождения и смерти, напрямую будут вносить данные в информационную систему в электронном виде.

Как пишут «Ведомости», уже из ЕГИСЗ информация будет поступать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а далее — в Росстат, который и собирает статистику рождаемости и смертности.

Сейчас в России используются только бумажные свидетельства о рождении и смерти. В случае смерти медицинские организации выдают документы родственникам умершего, а те, в свою очередь, вынуждены самостоятельно относить их в отделение загса. После этого информация попадает ЕГР ЗАГС.

На необходимость более оперативного сбора данных о смертях повлияла пандемия, считает демограф Алексей Ракша. «Коронавирус стал событием, которое повлияло на то, чтобы эти сервисы, в частности по сбору данных о смертности, были переосмыслены и вместе с тем пересмотрен процесс формирования данных о причинах и о количестве смертей», — отметил он.