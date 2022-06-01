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Специалисты каких профессий могут попасть под сокращение в ближайшие полгода? Выяснили аналитики

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Аналитики назвали специалистов, которые в ближайшие полгода имеют высокие риски попасть под сокращение. В числе тех, кому это точно не грозит, бухгалтеры и юристы.

Shutterstock.com

Как следует из результатов совместного исследования Национального рейтингового агенства и Аналитического центра НАФИ, которые приводит РБК, в ближайшие полгода под сокращение вероятнее других могут попасть менеджеры по продажам — о планах сократить численность данных сотрудников заявляют в 17% опрошенных компаниях. По 15% работодателей планируют сократить секретарей, курьеров и других сотрудников отдела административно-хозяйственного обеспечения, еще по 13% — дизайнеров и HR-специалистов.

Наиболее стабильная отрасль на данный момент — финансовая, где 68% работодателей не планируют увольнять работающих бухгалтеров и другой персонал. Также риски попасть под сокращение низкие для юристов и административно-хозяйственного персонала. Менять численность сотрудников в этих сферах не планируют 65% и 61% фирм соответственно.

Однако работодатели планируют не только сокращать, но и нанимать новых сотрудников. Так, 18% компании намерены увеличить штат производственного персонала — рабочих, инженеров и технологов. Еще 16% работодателей планируют увеличить численность маркетологов, продуктологов и аналитиков, 14% — IT-специалистов. Также востребованными в течение полугода останутся специалисты по логистике — такое мнение выразили 12% респондентов.

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