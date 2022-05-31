Эмбарго на импорт нефти и отключение Сбербанка от SWIFT: страны ЕС согласовали шестой пакет санкций

О содержании шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. В него войдут:

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС, которое покрывает более двух третьих импорта нефти из России;

Отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT;

Запрет на вещание на территории ЕС еще трех российских государственных СМИ.

«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за преступления на Украине», — приводит ТАСС слова Мишеля.

В Сбербанке в свою очередь заверили, что отключение от SWIFT не повлияет на работу банка. «Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — заявили в пресс-службе Сбербанка.

О всех перечисленных выше пунктах шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России в начале мая сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда предлагалось полностью запретить российскую нефть. Ввиду этого принятие ограничений несколько раз откладывалось.

Сейчас Евросоюз совместно со странами G7 также планирует выделить 9 миллиардов евро финансовой помощи Украине. «Европейский совет принял решение продолжать оказывать содействие Украине с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности», — добавил Мишель.