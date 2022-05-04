По словам фон дер Ляйен, в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против России предложено отключить от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT еще три российских банка, включая Сбербанк.

«Мы намерены отключить от SWIFT Сбербанк — крупнейший российский банк — и два других крупных банка», — сообщила глава Еврокомиссии в своем Twitter. По данным газеты Politico, помимо Сбербанка санкции могут коснуться Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Также Евросоюз запретит вещание трех крупных российских государственных телеканалов, которые, по словам фон дер Ляйен, «агрессивно распространяют ложь и пропаганду».

Кроме того, Евросоюз намерен начать поэтапный отказ от импорта российской нефти. «Мы предлагаем запретить российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти», — резюмировала фон дер Ляйен.

Предложенные Евросоюзом санкции вынесены на рассмотрение постпредов 27 стран ЕС сегодня, 4 мая. Решение ожидается в конце недели.