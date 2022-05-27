«Яндекс» не собирается переносить штаб-квартиру за пределы России

Отмечается, что «Яндекс» не исключил появления новых отделений в странах, где бизнес будет успешно развиваться: «На всех наших рынках у нас 100+ млн пользователей, 100+ тыс. бизнесов-партнеров, и мы будем дальше развивать сервисы во всех этих странах. <…> Естественным образом центры талантов «Яндекса» будут появляться там, где будут развиваться сами бизнесы «Яндекса».

Также в письме сотрудникам было сказано, что компания не планирует «радикально менять» деловые приоритеты, несмотря на то что «поменялся контекст»: «У нас здесь [в России и СНГ] много планов по тому, как развиваться. Мы коллектив из 18 000 сотрудников, большинство из нас живет и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира».

Ранее израильское издание Сalcalist сообщило, что один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож попросил премьера Израиля Нафтали Беннет помочь в релокации «сотен сотрудников» компании на территорию страны. Также в издании утверждали, что компания может перевести головной офис в Тель-Авив.

В «Яндексе» эти утверждения отрицают: переносить штаб-квартиру не собираются, а офис в Израиле существует уже продолжительное время.

Напомним, в 2021 году более половины студентов, изучающих информационные технологии в России, хотели бы уехать из страны. Чаще все — эмигрировать в США.