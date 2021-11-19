Статистика дня: более половины студентов-айтишников хотели бы уехать из России

Согласно результатам опроса образовательной платформы GeekBrains, участие в котором приняли более 5 тысяч студентов-айтишников, уехать из России хотели бы 53% будущих специалистов в сфере информационных технологий. 25% их них думают об эмиграции в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, 34% затруднились назвать страну.

«Несмотря на то что зарплаты IT-специалистов в России продолжают расти, большое количество специалистов выражают готовность уехать. При этом мотивацией такого переезда часто является не рост доходов, а нематериальные причины», — приводит РБК слова генерального директора платформы Александра Волчека.

Самой популярной причиной для эмиграции среди студентов стал более высокий уровень жизни в других странах — так ответили 35% респондентов. Другие хотели бы присоединиться к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим за границей (19%), а также получить больше возможностей для карьерного развития (17%).

О больших возможностях развития за границей, чем в России, говорит и руководитель Kaspersky Academy Денис Баринов. «Российские компании конкурируют за студентов не только с другими российскими компаниями, но также с транснациональными гигантами и сотнями стартапов вроде тех, что находятся в Нидерландах. А это значит, что, для того чтобы привлекать талантливых студентов, ценностное предложение российского работодателя должно быть как минимум не хуже, чем у зарубежных компаний, конкурирующих с ним за таланты», — отметил он.

Тенденция к переезду наблюдается не первый год — сначала молодые специалисты едут в Москву и Петербург, после чего некоторые уезжают в Кремниевую долину, говорит руководитель службы студенческих программ «Яндекса» Марина Максимова. «Это точки притяжения. Чтобы появились другие точки, надо создавать более комфортные условия для учебы и работы, за счет интересных задач создавать для ребят пространство для самореализации», — резюмировала она.