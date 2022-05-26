По данным Росстата, которые приводит РБК, в феврале 2022 года 1 килограмм соли стоил 14,9 рубля. В марте продукт подорожал в среднем на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг стоимости в 17,07 рубля за килограмм. В апреле рост цен усилился — соль начала стоить на 32% больше год к году и достигла 18,3 рубля за килограмм.

Таким образом, цены на соль в России этой весной росли быстрее уровня продовольственной инфляции. В марте цены на продукты питания в целом выросли год к году на 18%, в апреле — на 20,5%.

Нынешнее подорожание соли — первое крупное со времен «соляного кризиса» 2006 года. Тогда за первые два месяца цены на пищевой продукт в ряде регионов России выросли с 5-6 до 50 рублей за килограмм. В некоторых магазинах Москвы запасы обычной соли были раскуплены за несколько дней, а цены на пищевые черную и морскую соли достигали 300 рублей за килограмм.