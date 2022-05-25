Свое мнение патриарх Кирилл высказал Красной площади, где проходит концерт в День славянской письменности и культуры. По его словам, на сегодняшний день разговорному русскому языку угрожают иностранные заимствования, жаргонизмы и «просто наплевательское отношение к слову, когда просто через зубы люди разговаривают друг с другом».

Патриарх Кирилл О вреде жаргонизмов и иностранных заимствований, цитата по РИА «Новости»: Для того, чтобы нам быть действительно сильными, суверенными, чтобы развивать свою культуру, науку и все остальное, нужно, чтобы в первую очередь мы все правильно говорили по-русски. И я в первую очередь обращаюсь к нашей молодежи: оставьте, пожалуйста, этот разговор через зубы с огромным количеством жаргона, упрощений, потому что язык русский — это великое сокровище, и к нему нужно бережно относиться.

Как считает патриарх Кирилл, следить за чистотой русского языка нужно не только для того, чтобы быть культурным человеком. Это нужно также для того, «чтобы страна наша возрастала, чтобы народ был сильным и способным защищать свой духовный и культурный суверенитет».

Напомним, в 2019 году глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предсказал пришествие антихриста. По мнению священника, существование интернета — это вестник апокалипсиса. А в 2021-ом произнес проповедь, посвященную изменению человечества. Все это произойдет после второго пришествия — тогда люди получат новые тела и смогут мгновенно перемещаться в пространстве.