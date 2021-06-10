Когда люди получат новые тела и смогут телепортироваться? Прогноз патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл «Вдруг, при последней трубе, ибо вострубит; и мертвые восстанут, и мы изменимся». Что это означает? А это означает, что те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела — тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после Своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства.

В завершении патриарх отметил: верующие люди должны помнить, что их целеполагание не ограничивается земной жизнью, иначе они проиграют.

Напомним, ранее Русская православная церковь выступила против «права на аборт» и настояла на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь. РПЦ настаивает на полном запрете прерывания беременности хирургическим путем, а также запрете медикаментозного аборта на ранней стадии беременности.