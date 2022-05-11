В России агрегаторов такси обяжут предоставлять ФСБ доступ к базам данных

Ранее Минюст назвал эту норму «трудно реализуемой», однако проект одобрили в правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В документе предлагается также обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и нести ответственность за причинение вреда пассажиру, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано.

Помимо этого, в каждом регионе хотят ограничить количество машин и установить реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Также легковые такси обяжут оснащать так называемыми «шашечками». Их и опознавательный фонарь оранжевого цвета будет необходимо устанавливать на крыше автомобиля. А в салоне потребуют установить устройство контроля за вниманием, усталостью и сонливостью водители.

По словам председателя общественного совета по развитию такси в регионах России Ирины Зариповой, при создании проекта учитывалось мнение участников рынка.

Напомним, Министерство транспорта России разработало новую версию так называемого закона о такси, согласно которой агрегаторы обязаны предоставить ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным. Рассказываем, насколько это может коснуться пассажиров.