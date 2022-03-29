Агрегаторов такси в России намерены обязать передавать ФСБ данные пассажиров

Министерство транспорта России разработало новую версию так называемого закона о такси, согласно которой агрегаторы обязаны предоставить ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным. Рассказываем, насколько это может коснуться пассажиров.
О новой версии законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» пишет РБК, подлинность документа подтвердил представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова.
Согласно тексту законопроекта, службы заказа легкового такси — агрегаторов или таксопарки с собственным приложением — могут обязать предоставлять «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ. Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».
Кроме того, в случае принятия закона агрегаторы такси в России должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему. Это платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в регионах России.
Что еще прописывает законопроект?
- Введение минимального тарифа на перевозку пассажиров и багажа;
- Ограничение количества легковых такси для каждого региона;
- Обязанность устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя;
- Введение ответственности агрегаторов такси за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира в случае, если у водителя не было разрешения на перевозку или оно было аннулировано;
- Создание региональных реестров перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси;
- Обязанность агрегаторов открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и другие документы.
По данным собеседников издания, законопроект уже согласован Минюстом, Ространснадзором, Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Федеральной налоговой службой и Минздравом.
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