IKEA будет выплачивать зарплаты сотрудникам до августа

Компания IKEA решила продлить выплаты заработной платы российским сотрудников до конца августа. Об этом заявил владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку в интервью Reuters.
Так, зарплату будут получать 15 тысяч сотрудников из России. «Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев. Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере развития ситуации», — отметил он в интервью. Также Толка Онгу отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли IKEA полный уход из России.
Ранее мы писали о том, что магазины IKEA не откроются до конца лета в связи с тем, что ретейлер не может осуществлять бесперебойные поставки продукции.
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