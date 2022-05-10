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IKEA будет выплачивать зарплаты сотрудникам до августа

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Компания IKEA решила продлить выплаты заработной платы российским сотрудников до конца августа. Об этом заявил владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку в интервью Reuters.

Shutterstock

Так, зарплату будут получать 15 тысяч сотрудников из России. «Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев. Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере развития ситуации», — отметил он в интервью. Также Толка Онгу отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли IKEA полный уход из России.

Ранее мы писали о том, что магазины IKEA не откроются до конца лета в связи с тем, что ретейлер не может осуществлять бесперебойные поставки продукции.

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