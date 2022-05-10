IKEA будет выплачивать зарплаты сотрудникам до августа

Так, зарплату будут получать 15 тысяч сотрудников из России. «Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев. Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере развития ситуации», — отметил он в интервью. Также Толка Онгу отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли IKEA полный уход из России.