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СМИ: ЕС собирается запретить гражданам России покупать недвижимости на территории союза

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Гражданам России могут запретить покупать недвижимость на территории ЕС. Ввод такого ограничения рассматривают в рамках шестого пакета санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии.

MDart10 / Shutterstock.com

Если новый пакет санкций примут, то по нему будут прекращены сделки с недвижимостью с российскими гражданами, жителями и компаниями. Европейская комиссия хочет запретить продажу или передачу, прямо или косвенно «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, либо долей в субъектах коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу».

Ограничения направлены на россиян, у которых нет вида на жительства или которые не являются гражданами ЕС. Эта мера не коснется россиян с гражданством или видом на жительство в Европейской экономической зоне (27 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) или Швейцарии.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о содержании нового, шестого по счету пакета санкций ЕС против России. В частности, ЕС предлагает отключить Сбербанк от системы SWIFT.

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