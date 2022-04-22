Российским авиакомпаниям рекомендовали отказаться от GPS

В Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям отказаться от использования глобальной навигационной спутниковой системы GPS во время полетов. Соответствующее письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова было адресовано генеральному директору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и главам межрегиональных территориальных управлений агентства.
Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ядрова, российским авиакомпаниям рекомендовано отказаться во время полетов от использования глобальной навигационной спутниковой системы GPS. Кроме того, пилотам рекомендуется немедленно сообщать авиадиспетчерам о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS», а также связанной с ней авионики.
Авиаперевозчиков просят оценивать риски и ограничения, связанные с возможными сбоями бортовых систем с GPS и навигационных приборов. Экипажи самолетов в свою очередь должны быть готовы к стандартным процедурам захода на посадку и взлет, которые не связаны с использованием спутникового сигнала.
«Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку», — говорится в тексте обращения.
Как считают источники в Росавиации, сигналы GPS могут глушить, кроме того, возможны отключения и спуфинг-атаки во время полетов над Черным морем, в районе Калининградской области, в Восточном Средиземноморье и вблизи Финляндии. В ведомстве отмечают, что случаи «глушения» время от времени наблюдаются и в других российских регионах. Тем не менее, просьба отказаться от GPS носит рекомендательный характер и не требует ответа от перевозчиков.
На рекомендацию Росавиации уже отреагировали в Роскосмосе, заявив о намерении направить в Минтранс технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС.
«Теперь в режиме ошпаренной кошки будут искать решение. А оно одно — ставить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала и устанавливать приемники ГЛОНАСС на всех эксплуатирующихся в нашей стране самолетах. […] Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы «Бэйдоу», с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение восьми лет», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Комментарии (0)