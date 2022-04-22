Российским авиакомпаниям рекомендовали отказаться от GPS

Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ядрова, российским авиакомпаниям рекомендовано отказаться во время полетов от использования глобальной навигационной спутниковой системы GPS. Кроме того, пилотам рекомендуется немедленно сообщать авиадиспетчерам о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS», а также связанной с ней авионики.

Авиаперевозчиков просят оценивать риски и ограничения, связанные с возможными сбоями бортовых систем с GPS и навигационных приборов. Экипажи самолетов в свою очередь должны быть готовы к стандартным процедурам захода на посадку и взлет, которые не связаны с использованием спутникового сигнала.

«Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку», — говорится в тексте обращения.