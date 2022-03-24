Россию могут отключить от GPS? Такое вообще возможно? Навигаторы продолжат работать? А Google Maps?

На днях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США обдумывают возможность отключения России от глобальной системы спутниковой навигации GPS. Возможно ли это технически? Какие устройства в этом случае перестанут работать? И можно ли компенсировать возможные потери за счет отечественной системы ГЛОНАСС. Отвечаем на эти вопросы вместе с популяризатором астрономии и космоса Филиппом Тереховым и инженером Ильей Харламовым, соавтором посвященного космонавтике телеграм-канала «Юра, прости».
Возможно ли отключить Россию от GPS?
Филипп Терехов: чтобы ответить на этот вопрос, стоит пояснить, как работают современные системы спутниковой навигации. Говоря простым языком, спутники на орбите непрерывно передают сигналы времени по бортовым очень точным часам. Наземные навигаторы работают только как приемники и получают эти сигналы. Скорость света конечна, поэтому наземному навигатору точное время от конкретного спутника приходит с задержкой. На наземном приемнике очень атомных часов нет, но математические расчеты позволяют определить свое положение по разнице времени между приходящими сигналами. Чем больше спутников видит приемник, тем больше точность определения своего положения.
Рассуждая чисто теоретически, отключить территорию от GPS можно только если запрограммировать спутники так, чтобы они выключали передатчики (или передавали неверные данные), если находятся над горизонтом для территории, которую хотят отключить. Но на практике это бессмысленно. Во-первых из-за высоты орбиты спутников эффект будет заметен в масштабах полушария. Во-вторых, на сегодняшний день кроме GPS работают еще три глобальные навигационные системы: российская ГЛОНАСС, европейская Galileo, китайская Beidou. Наземные навигаторы видят десятки спутников разных систем одновременно (в проведенном мной прямо сейчас эксперименте навигатор в телефоне увидел 40 спутников) и могут вычислять положение по всем.
Илья Харламов: Можно вносить помехи около определенного объекта или района с помощью "глушилок" или отражателей. Отключить от GPS страну изнутри невозможно, это потребует миллиардов долларов на создание и поддержку средств подавления.
А можно просто уменьшить точность GPS в России?
Илья Харламов: потенциально снизить точность обычных GPS-навигаторов с привычных нам 5-10 метров до 100 метров возможно. Так было до 1 мая 2000 года, когда Министерство обороны США отключило «выборочную доступность», делающие показания GPS менее точными. Дело в том, что GPS была и остается военной системой, американские военные потенциально оставляют за собой право снова глобально включить «выборочную доступность» во время кризисов. В начале XXI века это ограничение сняли, что стало началом эры гражданской навигации.
Теоретически это ограничение можно вернуть, но оно опять же коснется всех невоенных устройств на планете. Выбрать отдельный регион типа Европы или Азии (не говоря уже об одной стране) технически невозможно.
Филипп Терехов: как уже говорилось, в мире, помимо GPS работает еще три глобальных навигационных системы. Даже если представить, что точность одной из них упадет (или она вообще перестанет работать), то навигаторы просто будут ориентироваться по трем другим. Проблемы возникнут только у очень старых аппаратов, которые не настроены на работу с ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.
В качестве мысленного эксперимента можно пофантазировать, что будет, если волшебным образом исчезнут все спутниковые навигационные системы. Жители городов могут вообще этого не заметить. Когда в области видимости есть больше одной базовой станции сотовой связи, смартфон может гораздо быстрее, нежели используя спутниковую навигацию, определить свое положение по ним. Все привычные сервисы — такси, карты, доставка еды и прочее в городе будут прекрасно работать по базовым станциям. Чем более глухой район, чем меньше вокруг базовых станций, сетей Wi-Fi, тем сильнее потребность в спутниковой навигации.
Пассажирская авиация использует собственные системы радионавигации, спутниковая там до сих пор остается вспомогательной, так что и здесь эффект от нашего мысленного эксперимента будет незначительным. Для кораблей есть свои радиотехнические системы, но штурманам скорее всего придется вспоминать или учиться заново навигации по звездам, мне попадалась информация, что ей перестали обучать где-то с начала XXI века.
Кстати, а что в условиях санкций будет с ГЛОНАСС?
Филипп Терехов: сегодня на орбите работают спутники ГЛОНАСС-М второго поколения. Они оказались довольно удачными и многие продержались на орбите значительно дольше гарантийного срока. С 2015 года их производство завершено. Последний запуск ГЛОНАСС-М провели в 2020 году, но, вроде бы, остается еще один, последний аппарат на складах. На сегодняшний день орбитальная группировка развернута почти в полном составе, на 22 марта всего на орбите 25 аппаратов, из них функционируют 22, для полного покрытия по всему миру нужно 24. То есть точность сигнала чуть ниже в некоторых менее важных районах, в основном это океан около экватора.
Первый аппарат третьего поколения, ГЛОНАСС-К, отправился на орбиту в 2011 году. Но поскольку в конструкции использовалась импортная электроника, которая стала недоступна из-за санкций с 2014, началось создание новой модификации, ГЛОНАСС-К2 на отечественных компонентах. Первый аппарат ГЛОНАСС-К2 может отправиться на орбиту уже в этом году. То есть переживать за группировку ГЛОНАСС не стоит.
Илья Харламов: в настоящее время спутники ГЛОНАСС используют импортную санкционную электронику. У типа Глонасс-К1 там ее 90%. Обещалось, что новое поколения спутников типа Глонасс-К2 будет 100% импорто независимым, но его запуск переносится уже 5 лет. Насколько новые аппараты реально будут полностью отечественными, а не использующими компоненты, купленные в обход санкций (например через третьи страны), — это государственная тайна.
Комментарии (0)