Россию могут отключить от GPS? Такое вообще возможно? Навигаторы продолжат работать? А Google Maps?

А можно просто уменьшить точность GPS в России?

Илья Харламов: потенциально снизить точность обычных GPS-навигаторов с привычных нам 5-10 метров до 100 метров возможно. Так было до 1 мая 2000 года, когда Министерство обороны США отключило «выборочную доступность», делающие показания GPS менее точными. Дело в том, что GPS была и остается военной системой, американские военные потенциально оставляют за собой право снова глобально включить «выборочную доступность» во время кризисов. В начале XXI века это ограничение сняли, что стало началом эры гражданской навигации.

Теоретически это ограничение можно вернуть, но оно опять же коснется всех невоенных устройств на планете. Выбрать отдельный регион типа Европы или Азии (не говоря уже об одной стране) технически невозможно.

Филипп Терехов: как уже говорилось, в мире, помимо GPS работает еще три глобальных навигационных системы. Даже если представить, что точность одной из них упадет (или она вообще перестанет работать), то навигаторы просто будут ориентироваться по трем другим. Проблемы возникнут только у очень старых аппаратов, которые не настроены на работу с ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.

В качестве мысленного эксперимента можно пофантазировать, что будет, если волшебным образом исчезнут все спутниковые навигационные системы. Жители городов могут вообще этого не заметить. Когда в области видимости есть больше одной базовой станции сотовой связи, смартфон может гораздо быстрее, нежели используя спутниковую навигацию, определить свое положение по ним. Все привычные сервисы — такси, карты, доставка еды и прочее в городе будут прекрасно работать по базовым станциям. Чем более глухой район, чем меньше вокруг базовых станций, сетей Wi-Fi, тем сильнее потребность в спутниковой навигации.

Пассажирская авиация использует собственные системы радионавигации, спутниковая там до сих пор остается вспомогательной, так что и здесь эффект от нашего мысленного эксперимента будет незначительным. Для кораблей есть свои радиотехнические системы, но штурманам скорее всего придется вспоминать или учиться заново навигации по звездам, мне попадалась информация, что ей перестали обучать где-то с начала XXI века.