Инфляция в России замедлилась до 0,2%. Рассказываем, какие товары подорожали больше всего

На этой неделе в Петербурге лидером по подорожанию стали бананы — цены на них взлетели на 5,9%. Следом идут огурцы (+4,2%) и морковь (+3,9%). На прошлой неделе в топе по росту цен были свекла, картофель, морковь, маргарин и яблоки.

А вот творог, колбаса полукопченая и варено-копченая, белокочанная капуста и помидоры, наоборот, стали дешевле. За неделю помидоры упали в цене на 8,4%, белокочанная капуста — на 8,2%, на 2,2% колбаса и на 1,3% творог.

Среди непродовольственных товаров лидирует хозяйственное мыло — за неделю оно подорожало на 4,4%. А вот билеты на самолет вдвое сбавили темпы роста: прирост 5,6% на этой неделе против 10,6% на прошлой.

Из данных Росстата следует, что дешевле всего покупать смартфоны и телевизоры можно в Москве, в Петербурге они дороже на 6,2 тысячи рублей и 2,6 соответственно. Также в столице выгодно приобретать отечественные автомобили — в среднем на 49,8 тысячи рублей. А вот иномарки, наоборот, выгоднее покупать в Петербурге: здесь они дешевле на 132 тысячи рублей.

Напомним, по итогам 2022 года продовольственная корзина товаров первой необходимости может вырасти в цене на 20% в Петербурге. Подорожание остальных продуктов прогнозируется на уровне 24%. Такие цифры озвучил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.