Годовая инфляция в России ускорилась до 17,5%. Какие товары подорожали сильнее всего?

По данным Росстата, сильнее всего за период со 2 по 8 апреля выросли цены на маргарин (+3,1%), черный чай (+2,2%), шоколадные конфеты (+2,1%), печенье (+1,9%), макаронные изделия (+1,8%), куриное мясо, вареные колбасы, крупу гречневую и соль (+1,6%), сметану (+1,5%), консервы мясные для детского питания (+1,4%) и овощные детские консервы (+1,3%), сливочное мало, ржаной хлеб и пшено (+1,2%) и другие продукты.

Цены на сахарный песок в среднем по стране выросли на 0,6%, при этом на столько же подешевели овощи. Это не касается свеклу и репчатого лука, которые стали дороже в среднем на 0,2-7,0% и 0,6-6,0% соответственно.

В группе наблюдаемых Росстатом медикаментов подешевели левомеколь, аллохол — на 0,3%, нимесулид — на 0,4%, поливитамины — на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,8%, корвалол — на 1,0%, валидол — на 1,1%, ренгалин — на 1,3%, комбинированные анальгетики — на 1,4% и эргоферон — на 1,5%.

Из отдельных видов предметов гигиены и товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки (+4,5%), туалетное мыло (+3,4%), зубные пасты (+3,1%) и щетки (+2,8%), туалетная бумага (+2,7%), стиральные порошки (+2,3%), спички (+2,1%), детские подгузники (+1,7%), пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных (+0,9%).

Из остальных непродовольственных товаров сильнее всего цены выросли на шампуни (+3,5%) и легковые автомобили иностранных марок (+2,3%). Снизились цены только на бензин и дизельное топливо — на 0,1%.

Напомним, накануне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил с докладом на заседании Совета Федерации. Инфляция до 20% по итогам 2022 года, минимум два года на перестройку экономики на фоне санкций и несогласие с арестом золотовалютных резервов — публикуем главные тезисы.