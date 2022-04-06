Скончался Владимир Жириновский

В возрасте 75 лет скончался политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
О смерти политика объявили во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания.
«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Владимир Жириновский проходил лечение в больнице со 2 февраля. Тогда его госпитализировали с коронавирусом. Он на протяжении двух месяцев боролся с последствиями заболевания.
В ЛДПР официально подтвердили смерть Владимира Жириновского.
«Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — сказано в заявлении сторонников партии.
Ранее о смерти политика сообщали 25 марта. Тогда эту информацию опровергли сам Вячеслав Володин, а позже Минздрав и сын Жириновского Олег Эйдельштейн. За все время пребывания лидера ЛДПР в больнице подробности его диагноза не раскрывались.
Владимир Жириновский родился в Алма-Ате в 1946 году. Был студентом в Институте восточных языков при МГУ имени Ломоносова (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки) по специальности «Турецкий язык и литература».
Политическая карьера Жириновского началась в 1988 году, когда он принял участие в работе учредительного съезда «Демократического Союза». Совместно с Владимиром Богачевым основал Либерально-демократическую партию СССР, которую позже переименовали в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года и шесть раз баллотировался на пост президента РФ.
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