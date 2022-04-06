Скончался Владимир Жириновский

О смерти политика объявили во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский проходил лечение в больнице со 2 февраля. Тогда его госпитализировали с коронавирусом. Он на протяжении двух месяцев боролся с последствиями заболевания.

В ЛДПР официально подтвердили смерть Владимира Жириновского.

«Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — сказано в заявлении сторонников партии.

Ранее о смерти политика сообщали 25 марта. Тогда эту информацию опровергли сам Вячеслав Володин, а позже Минздрав и сын Жириновского Олег Эйдельштейн. За все время пребывания лидера ЛДПР в больнице подробности его диагноза не раскрывались.