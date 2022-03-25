Володин, Минздрав и сын Владимира Жириновского опровергли сообщения о смерти политика

Первым о якобы «смерти» Жириновского сообщил Телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники, отмечая, что лидер партии ЛДПР ушел из жизни в 10:45 по московскому времени 25 марта. По данным издания, последние сутки политик провел в коме.

Смерть Жириновского в 11:45 подтвердил РИА «Новости» сенатор Совета Федерации от Владимирской области Александр Пронюшкин. Также информацию об этом давало издание РБК со ссылкой на источника в Госдуме.

Позже информацию о смерти политика опроверг председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России также заявили, что Жириновский жив — его состояние оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать политику «всю необходимую медпомощь».

Как пишет Baza, сообщения о смерти Жириновского также опроверг его сын Олег Эйдельштейн.

Депутат Олег Нилов в разговоре с ТАСС назвал сообщения о смерти Жириновского фейком накануне встречи ЛДПР с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед отчетом правительства в Госдуме. В самой партии заявили, что около 11:00 Жириновский прошел плановую процедуру, никаких негативных перемен в его здоровье нет.

Новости о предполагаемой кончине Жириновского прокомментировал также депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. «Пишут, что умер Жириновский. Напоминаю, что часто цитируемое "О мертвых либо хорошо, либо ничего", полностью звучит так: «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды"», — написал он.

В свою очередь сенатор Пронюшкин извинился за распространение непроверенной информации о смерти Жириновского. «Приношу свои извинения за публикацию в моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации — понесут ответственность», — заявил он.

Резюмируя, Володин посоветовал Пронюшкину сложить с себя полномочия. «Обращаюсь к представителям СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию о Жириновском. Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — подытожил он.