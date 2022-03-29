Страны СНГ могут создать собственный суд по правам человека

«Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране», — заявила Матвиенко на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в рамках МПА СНГ.

Матвиенко выразила уверенность в том, что это будет неполитизированный, объективный суд. «Сейчас идет согласование положения о таком суде, мы попросили вас поддержать идею о таком суде», — отметила она.

«Мы со своей стороны будем выполнять все те конвенции, которые мы взяли на себя, те изменения, которые мы внесли. Все, что полезное, мы оставим в своей практической работе, а все чуждое, типа ЕСПЧ, который просто политизированные принимал решения, ни на чем не основанные [будет денонсировано]», — резюмировала Матвиенко.

Напомним, 16 марта Комитет министров Совета Европы прекратил полномочия России в организации. За день до этого правительство России 15 марта уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о намерении прекратить членство в организации и денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано в декабре 1991 года. В принятой декларации участники Содружества заявили о своем взаимодействии на началах суверенного равенства. СНГ объединяет Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан и Украину. С августа 2005 года Туркменистан вышел из действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия.