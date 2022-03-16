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Россия покинула состав Совета Европы

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Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) прекратил полномочия России в организации с 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

Shutterstock.com

«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — сказано в коммюнике.

Отмечается, что правительство России 15 марта уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о намерении прекратить членство в организации и денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

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