В Кремле опровергли информацию об отравлении Романа Абрамовича

«Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле», — сказал Песков журналистам.

Также он добавил, что Абрамович не входит в состав российской делегации, но бизнесмен сегодня присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

«Роман Абрамович содействует обеспечению определенных контактов между российской и украинской сторонами. Он не является официальным членом делегации. Но тем не менее, с нашей стороны он также присутствует на переговорах в Стамбуле», — заявил он.

Напомним, накануне появилась информация, что у российского миллиардера Романа Абрамовича, который неофициально участвовал в организации переговоров между Москвой и Киевом, были найдены признаки отравления после поездки в Украину. Об этом со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщает Wall Street Journal.