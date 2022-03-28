WSJ: миллиардера Романа Абрамович могли пытаться отравить после встречи в Киеве

По данным издания, у Абрамовича было несколько симптомов отравления, среди них покраснения глаз, постоянное болезненное слезотечение, а также шелушение кожи лица и рук. Такие же признаки были зафиксированы у еще двух переговорщиков со стороны Украины.

Журналист The Guardian Шон Уокер заявлял, что у Романа Абрамовича также на несколько часов потерял зрение. Его оперативно доставили на лечение в Турцию. Такую же информацию сообщала журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источник.

На данный момент их жизни ничего не угрожает, состояние стабилизировалось. Однако пока не удалось установить вещество, которым, как предполагается, могли были быть отравлены переговорщики.