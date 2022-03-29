Япония запретила ввозить в Россию предметы роскоши. Список

Составленный Министерством экономики Японии список запрещенных для экспорта в Россию товаров насчитывает более 20 позиций. «Порог роскоши» — предельная стоимость товаров, которых с 5 апреля нельзя будет вводить в Россию -- не уточняется. В перечень вошли:

Алкогольная продукция;

Табачные изделия;

Парфюмерия;

Косметика;

Изделия из кожи и меха;

Одежда;

Обувь;

Шляпы;

Ковры;

Ювелирные и керамические изделия;

Стеклянная посуда;

Снаряжение для дайвинга;

Легковые автомобили и мотоциклы;

Ноутбуки;

Часы с использованием драгоценных металлов;

Рояли;

Предметы изобразительного искусства;

Антиквариат.

Ранее запрет на экспорт в Россию предметов роскоши ввели США — в том числе драгоценностей, некоторых автомобилей, предметов одежды, алкогольной и табачной продукции, антиквариата, а также Европейский союз. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель пошел на этот шаг, чтобы «нанести удар по российской элите».