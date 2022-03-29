Япония запретила ввозить в Россию предметы роскоши. Список

Власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — в том числе автомобилей премиального класса, косметики и драгоценностей. Запрет вступает в силу 5 апреля. Рассказываем, какие товары вошли в санкционный список.
Составленный Министерством экономики Японии список запрещенных для экспорта в Россию товаров насчитывает более 20 позиций. «Порог роскоши» — предельная стоимость товаров, которых с 5 апреля нельзя будет вводить в Россию -- не уточняется. В перечень вошли:
- Алкогольная продукция;
- Табачные изделия;
- Парфюмерия;
- Косметика;
- Изделия из кожи и меха;
- Одежда;
- Обувь;
- Шляпы;
- Ковры;
- Ювелирные и керамические изделия;
- Стеклянная посуда;
- Снаряжение для дайвинга;
- Легковые автомобили и мотоциклы;
- Ноутбуки;
- Часы с использованием драгоценных металлов;
- Рояли;
- Предметы изобразительного искусства;
- Антиквариат.
Ранее запрет на экспорт в Россию предметов роскоши ввели США — в том числе драгоценностей, некоторых автомобилей, предметов одежды, алкогольной и табачной продукции, антиквариата, а также Европейский союз. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель пошел на этот шаг, чтобы «нанести удар по российской элите».
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