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Япония запретила ввозить в Россию предметы роскоши. Список

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Власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — в том числе автомобилей премиального класса, косметики и драгоценностей. Запрет вступает в силу 5 апреля. Рассказываем, какие товары вошли в санкционный список.

CAPTAINHOOK / Shutterstock.com

Составленный Министерством экономики Японии список запрещенных для экспорта в Россию товаров насчитывает более 20 позиций. «Порог роскоши» — предельная стоимость товаров, которых с 5 апреля нельзя будет вводить в Россию -- не уточняется. В перечень вошли:

  • Алкогольная продукция;
  • Табачные изделия;
  • Парфюмерия;
  • Косметика;
  • Изделия из кожи и меха;
  • Одежда;
  • Обувь;
  • Шляпы;
  • Ковры;
  • Ювелирные и керамические изделия;
  • Стеклянная посуда;
  • Снаряжение для дайвинга;
  • Легковые автомобили и мотоциклы;
  • Ноутбуки;
  • Часы с использованием драгоценных металлов;
  • Рояли;
  • Предметы изобразительного искусства;
  • Антиквариат.

Ранее запрет на экспорт в Россию предметов роскоши ввели США — в том числе драгоценностей, некоторых автомобилей, предметов одежды, алкогольной и табачной продукции, антиквариата, а также Европейский союз. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель пошел на этот шаг, чтобы «нанести удар по российской элите».

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