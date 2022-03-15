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ЕС запретил поставлять в Россию предметы роскоши дороже 300 евро и автомобили более 50 тысяч евро

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Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. В этот раз в РФ запретили поставлять предметы роскоши и дорогие автомобили. Рассказываем, что еще вошло в санкционный список.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Новые ограничения распространяются на предметы роскоши, которые стоят дороже 300 евро (43,4 тыс. руб. по текущему курсу) за штуку. Такие товары будут запрещено продавать как физическим, так и юридическим лицам.

Также под санкции попали автомобили и мотоциклы дороже 50 тысяч евро (более 5,8 млн руб. по текущему курсу) запчасти к ним, и другие транспортные средства для перевозки людей по земле, воздуху или воде (яхты, вертолеты, самолеты и т.п.). Однако есть исключение: в Россию можно закупать машины скорой помощи.

Помимо этого, в список запрещенных к ввозу товаров вошли электронные устройства для записи видео или звука стоимостью дороже 1 тысячи евро, в том числе фотоаппараты и музыкальные инструменты дороже 1,5 тысяч евро.

В перечень также вошли:

  • вина, в том числе игристые, пиво и крепкие спиртные напитки
  • лошади
  • электронные товары для домашнего пользования, в том числе напольные вентиляторы, фены, микроволновки, кофеварки и чайники, а также смартфоны и игровые приставки
  • икра и ее заменители
  • трюфели и продукты из них
  • сигары и сигариллы
  • парфюмерия и косметика
  • часы, в том числе наручные, и части к ним
  • произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат
  • одежда, обувь и аксессуары (независимо от того, из какого они сделаны материала) и кожаные сумки
  • жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, ювелирные изделия, в том числе из золота и серебра
  • посуда из фарфора и предметы из свинцового хрусталя:
  • коллекционные монеты и банкноты и другое.

Отмечается, что запрет не касается товаров, которые необходимы для «официальных целей», для диппредставительств в России, международных организаций и их сотрудников.

Напомним, Евросоюз ввел новые санкции против России. Пакет включает в себя запрет инвестиций в энергетический сектор, импорт стали и другое. Рассказываем подробнее.

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