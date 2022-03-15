ЕС запретил поставлять в Россию предметы роскоши дороже 300 евро и автомобили более 50 тысяч евро

Новые ограничения распространяются на предметы роскоши, которые стоят дороже 300 евро (43,4 тыс. руб. по текущему курсу) за штуку. Такие товары будут запрещено продавать как физическим, так и юридическим лицам.

Также под санкции попали автомобили и мотоциклы дороже 50 тысяч евро (более 5,8 млн руб. по текущему курсу) запчасти к ним, и другие транспортные средства для перевозки людей по земле, воздуху или воде (яхты, вертолеты, самолеты и т.п.). Однако есть исключение: в Россию можно закупать машины скорой помощи.

Помимо этого, в список запрещенных к ввозу товаров вошли электронные устройства для записи видео или звука стоимостью дороже 1 тысячи евро, в том числе фотоаппараты и музыкальные инструменты дороже 1,5 тысяч евро.

В перечень также вошли:

вина, в том числе игристые, пиво и крепкие спиртные напитки

лошади

электронные товары для домашнего пользования, в том числе напольные вентиляторы, фены, микроволновки, кофеварки и чайники, а также смартфоны и игровые приставки

икра и ее заменители

трюфели и продукты из них

сигары и сигариллы

парфюмерия и косметика

часы, в том числе наручные, и части к ним

произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

одежда, обувь и аксессуары (независимо от того, из какого они сделаны материала) и кожаные сумки

жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, ювелирные изделия, в том числе из золота и серебра

посуда из фарфора и предметы из свинцового хрусталя:

коллекционные монеты и банкноты и другое.

Отмечается, что запрет не касается товаров, которые необходимы для «официальных целей», для диппредставительств в России, международных организаций и их сотрудников.

Напомним, Евросоюз ввел новые санкции против России. Пакет включает в себя запрет инвестиций в энергетический сектор, импорт стали и другое. Рассказываем подробнее.