Вырастут ли в этом году тарифы ЖКХ? Объясняет Минстрой

«Решение об индексации тарифов у нас зафиксировано в постановлениях правительства, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля», — сказал Файзуллин.

По его словам, министерство прорабатывает разные решения, однако перед ними не стоит задача повышать тарифы выше уже установленных 4%. Отмечается, что тарифы ЖКХ поднимаются раз в год с 1 июля.

Напомним, в Петербурге тарифы на коммунальные услуги в 2022 году рассчитывают поднять не более чем на 3,5%. Больше всех подорожает электроэнергия. Она подорожает на 5,1%. Горячее водоснабжение и отопление, согласно расчетам, увеличатся в цене на 3,6%. Холодная вода и водоотведение — на 1,7%, газ — на 3%.