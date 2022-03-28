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Вырастут ли в этом году тарифы ЖКХ? Объясняет Минстрой

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В России тарифы на жилищно-коммунальные услуги не планируют повышать еще больше уже запланированного уровня индексации. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«Решение об индексации тарифов у нас зафиксировано в постановлениях правительства, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля», — сказал Файзуллин.

По его словам, министерство прорабатывает разные решения, однако перед ними не стоит задача повышать тарифы выше уже установленных 4%. Отмечается, что тарифы ЖКХ поднимаются раз в год с 1 июля.

Напомним, в Петербурге тарифы на коммунальные услуги в 2022 году рассчитывают поднять не более чем на 3,5%. Больше всех подорожает электроэнергия. Она подорожает на 5,1%. Горячее водоснабжение и отопление, согласно расчетам, увеличатся в цене на 3,6%. Холодная вода и водоотведение — на 1,7%, газ — на 3%.

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