Смольный: рост тарифов на коммунальные услуги в Петербурге не должен превысить 3,5%

Больше всех подорожает электроэнергия. Она подорожает на 5,1%. Горячее водоснабжение и отопление, согласно расчетам, увеличатся в цене на 3,6%. Холодная вода и водоотведение — на 1,7%; газ — на 3%. Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин заявил, что ведомство планирует уложиться в эти рамки.

Ранее на нулевых чтениях обсуждали вопрос о подорожании продовольственных товаров. Они, по итогам июня 2021 года, подорожали на 5,5%, непродовольственные — на 5%, а услуги населению, в том числе транспорт и ЖКХ, — на 3,6%.

Также сообщалось, что с 1 июля по всей России будут проиндексированы тарифы на услуги ЖКХ. Максимально допустимый рост стоимости установлен правительством по каждому региону. В среднем он составит 4%.

Помимо этого, с августа 2019 года вступает в силу закон, согласно которому в квитанциях ЖКХ появится новая строчка – страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Сумма выплат составит приблизительно 150 рублей в месяц.

В прошлом году плата за услуги ЖКХ в Петербурге выросла примерно на 3,5%. Больше всего подорожает электроэнергия — в домах, где установлены газовые плиты, она обойдется в 4,82 рубля за киловатт в час, с электроплитами — 3,61 рубля за киловатт в час.