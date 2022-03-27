Финская компания VR Transpoint приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

Финская компания VR Transpoint заявила о приостановке приема и отправки грузовых железнодорожных составов из России. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Прием поездов из России прекращен с сегодняшнего жня, 27 марта, в 12:00 по местному времени. При этом возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.
«Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом», — цитирует компания президента VR Transpoint Мартти Коскинена.
Напомним, движение поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки будет прекращено с понедельника, 28 марта. Решение принято государственной железнодорожной компанией Финляндии VR Group.
Кроме того, финская железнодорожная компания заявила об отмене последнего рейса скоростного поездка «Аллегро», который был запланирован на воскресенье.
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