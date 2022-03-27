Финская компания VR Transpoint приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

Прием поездов из России прекращен с сегодняшнего жня, 27 марта, в 12:00 по местному времени. При этом возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.

«Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом», — цитирует компания президента VR Transpoint Мартти Коскинена.