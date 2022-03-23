Вторую неделю подряд сахар дорожает на 13% в России

Больше всего в цене прибавили сахар и репчатый лук (+13,8% и +13,7% соответственно). Также заметно подорожали помидоры (+8,2%), бананы (+7,8%) и капуста (+6,4%).

Из непродовольственных товаров заметнее всего заметен рост цен у отечественных автомобилей — на 7,4% за неделю, а стоимость иномарок подросла на 3,2%. Прокладки гигиенические принадлежности подорожали на 5%, подгузники — на 4,4%, стиральные порошки и зубные пасты — на 4,2%.

Замедлился рост цен на смартфоны (+1,3%), электропылесосы (+3,7%), строительные материалы, в частности на плиты ДСП (+1,8%) и доски (+0,8%). Бензин и дизельное топливо подешевели на 0,1%.

Напомним, инфляция вторую неделю подряд превышает 2%. А за ней растут цены и на продовольственные и непродовольственные товары. Больше всего с 5 по 11 марта подорожал сахар — на 12,8%. Рассказываем, что еще поднялось в цене.