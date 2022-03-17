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Для граждан России и Беларуси снимаются все ограничения на перемещение. Какие еще меры поддержки подготовили в правительстве

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С 18 марта снимаются все ограничения на передвижение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Рассказываем, какие еще меры поддержки подготовил кабмин РФ.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Правительство РФ 17 выделит почти 40 млрд рублей на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости. Из них 25,5 млрд рублей направят на создание в регионах временных вакансий для граждан, которые находятся под риском увольнения. По предварительной оценке, помощью смогут воспользоваться около 400 тысяч человек.

Также с мая начнут поступать выплаты на детей от 8 до 16 лет в семьях с низкими доходами. Эти пособия будут начисляться за период с 1 апреля.

«Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан и помощь от государства приходила быстрее», — сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что нужно следить за оперативностью таких выплат в том случае, если родители потеряли работу или испытывают иные трудности. Ранее сообщалось, что размер пособий будет составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем это порядка 6-12 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели хотят выделить 455 млрд рублей.

Напомним, правительство России разрешит реструктуризировать долги по кредитам с плавающей ставкой компаниям и гражданам. Однако это не касается ипотечных займов, с ними работа ведется отдельно.

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