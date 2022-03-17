Для граждан России и Беларуси снимаются все ограничения на перемещение. Какие еще меры поддержки подготовили в правительстве

С 18 марта снимаются все ограничения на передвижение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Рассказываем, какие еще меры поддержки подготовил кабмин РФ.
Правительство РФ 17 выделит почти 40 млрд рублей на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости. Из них 25,5 млрд рублей направят на создание в регионах временных вакансий для граждан, которые находятся под риском увольнения. По предварительной оценке, помощью смогут воспользоваться около 400 тысяч человек.
Также с мая начнут поступать выплаты на детей от 8 до 16 лет в семьях с низкими доходами. Эти пособия будут начисляться за период с 1 апреля.
«Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан и помощь от государства приходила быстрее», — сказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что нужно следить за оперативностью таких выплат в том случае, если родители потеряли работу или испытывают иные трудности. Ранее сообщалось, что размер пособий будет составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем это порядка 6-12 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели хотят выделить 455 млрд рублей.
Напомним, правительство России разрешит реструктуризировать долги по кредитам с плавающей ставкой компаниям и гражданам. Однако это не касается ипотечных займов, с ними работа ведется отдельно.
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