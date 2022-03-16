Статистика дня: около 70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации в стране

В исследовании приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет из 53 регионов России. Эксперты выяснили, что меньше всего тревог на фоне кризиса испытывают люди до 24 лет, 48% из них или вовсе не испытывают, или почти не испытывают стресса.

Аналитики выяснили, что на остроту психологической реакции влияют уровень образования и материальный достаток. Меньше переживали по поводу социально-экономической ситуации люди с хорошим достатком (43%) и без высшего образования (33%).

Почти половина (48%) респондентов заявили, что так или иначе пытаются справиться с тревожностью. Около 12% отвлекают себя хобби, 10% — делами по дому, 9% — работают и ищут новые способы заработка, 6% — общаются с семьей и друзьями.

«Ситуация неопределенности, в которой сейчас находятся большинство россиян, способствует повышению уровня тревожности и стресса. Длительное пребывание в таком состоянии может отрицательно сказаться на здоровье: человек, находящийся в состоянии стресса, постепенно теряет способность критически и объективно воспринимать информацию, становится менее работоспособным», — сообщила эксперт Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

Напомним, аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, как спят россияне и в каком настроении просыпаются. В последнее время граждане страны спят плохо, кроме того, пандемия способствовала тому, что россияне стали чаще просыпаться в плохом настроении.