Доля тех, у кого сон крепкий, за последние девять лет снизилась с 59% до 50%. Плохо спят в последнее время 44% россиян. Бодрое настроение с утра испытывают обычно 35% опрошенных. За последние два пандемийных года в два раза выросла доля просыпающихся в плохом настроении — с 11% до 22%.

Крепко спят по ночам в основном мужчины (60%). Для россиянок больше характерен неспокойный сон: более половины женщин часто просыпаются по ночам (53%), а каждая четвертая с утра в плохом настроении (26%). Подавленное состояние с утра свойственно жителям Москвы и Петербурга, а также активным пользователям Сети (по 31%).

Различия в качестве сна наблюдаются и по возрастам. Среди молодежи 18-24 лет часто просыпается по ночам лишь каждый четвертый (27%), в самой старшей возрастной группе эта доля в два раза больше (55%).

Сновидения видят 69% россиян, 64% в той или иной степени их запоминают. Каждому четвертому сны снятся часто — каждую ночь или несколько раз в неделю (23% и 25%). К женщинам сновидения приходят чаще, чем к мужчинам: видят сны несколько раз в неделю 28% и 22% соответственно. Также они чаще мужчин запоминают то, что приснилось (70% против 58%).