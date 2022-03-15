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Опрос: около 51% россиян хотели бы жить за границей

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Почти половина (51%) российских граждан при наличии возможности предпочли бы жить за границей. Остаться сейчас в России предпочли бы 44% опрошенных.

Shutterstock.com

В опросе, который проводили в сервисе SuperJob с 25 февраля по 10 марта 2022 года, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет из 373 населенных пункта России.

Отмечается, что в 2010 году показатель тех, кто хотел бы жить в другой стране, был значительно выше. Тогда об этом высказались 73% респондентов. Сейчас о желании остаться в России заявили 44% опрошенных, 12 лет назад их было 23%. Около 4% затруднились ответить.

По данным опроса также выяснилось, что женщины чаще хотят остаться в родной стране (53%), чем мужчины (37%). Среди тех, кто высказывал желание о переезде, хотели бы уехать США (4%), Германию, Швейцарию, Канаду (по 3%) или в Австралию, Италию, Новую Зеландию, Норвегию, Финляндию, Швецию (по 2%).

Еще одно интересное исследование. Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, как спят россияне и в каком настроении просыпаются. В последнее время граждане страны спят плохо, кроме того, пандемия способствовала тому, что россияне стали чаще просыпаться в плохом настроении.

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